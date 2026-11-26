OM: Drie jaar celstraf en rijontzegging voor veroorzaken dodelijk ongeval Lelystad

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drie jaar en een rijontzegging van vijf jaar tegen een 29-jarige man uit Lelystad. Dit meldt het OM donderdag.

'Verkeersongeval veroorzaakt'

'De man zou op 28 november 2025 op de Oostvaardersdijk in Lelystad een verkeersongeval hebben veroorzaakt. Hierbij kwam één persoon om het leven en raakten twee anderen zwaargewond', aldus het OM.

Aanrijding op de Oostvaardersdijk

Rond 20:30 uur rijdt de 29-jarige man over de Oostvaardersdijk, een provinciale weg buiten de bebouwde kom waar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur geldt. Aan de hand van GPS-gegevens uit zijn auto en beelden die de verdachte zelf achter het stuur opneemt, wordt duidelijk dat hij het hele traject tussen de 95 en 196 kilometer per uur rijdt. Een seconde voor de botsing rijdt hij nog 196 kilometer per uur. Door de hoge snelheid van de auto en het niet opletten, rijdt hij tegen de achterkant van zijn voorganger. Die auto schiet door de klap naar de andere weghelft en botst dertig meter verderop vrijwel frontaal op een tegenligger. De bestuurder van die tegenligger overlijdt ter plaatse. Zijn bijrijder en de bestuurder van de eerste auto raken zwaargewond. De verdachte zelf komt pas na 98 meter tot stilstand.

Filmen achter het stuur

Het OM rekent het de verdachte zwaar aan dat hij zijn telefoon gebruikt en levensgevaarlijk hard rijdt. De rit van verdachte heeft ongeveer 7 minuten geduurd. Tijdens deze 7 minuten stuurde hij berichten, maakte hij 4 video’s op Snapchat welke hij ook verzond, en reed hij structureel harder dan de toegestane snelheid van 80 kilometer per uur. Volgens de officier zijn het harde rijden, het bedienen van zijn telefoon en het niet voldoende letten op de weg de oorzaak van ongeval.

Telefoongebruik

Telefoongebruik in het verkeer veroorzaakt jaarlijks gemiddeld honderd doden en tientallen gewonden. De overheid besteedt hier dan ook aandacht aan met diverse waarschuwingscampagnes. De verdachte werd tijdens het rijden zelfs nog gewaarschuwd voor zijn rijgedrag door zijn eigen vrienden die de filmpjes zagen, maar paste zijn rijstijl niet aan.

Strafeis

Bij het bepalen van de strafeis trekt het OM een parallel met rijden onder invloed van alcohol of drugs. Voor roekeloos rijgedrag bestaan geen vaste strafrichtlijnen, maar net als bij gebruik van drugs of alcohol zorgen deze extreme snelheid en het minutenlange telefoongebruik ervoor dat de aandacht volledig weg is bij het verkeer. “Je zou kunnen stellen dat de verdachte gedurende de hele rit onder invloed was van zijn telefoon”, aldus de officier.

Omdat een persoon is overleden en twee anderen zwaargewond zijn geraakt, vindt het OM een stevige onvoorwaardelijke celstraf en een langdurige rijontzegging passend.