Onderscheid in beloning tussen vrouwelijke en mannelijke rechter is niet toegestaan

Donderdag heeft de Centrale Raad van Beroep uitspraak gedaan in een zaak waarin een vrouwelijke rechter een lager salaris verdient dan een mannelijke collega die hetzelfde werk doet en dezelfde ervaring heeft. De Centrale Raad oordeelde dat dat onderscheid in beloning tussen de vrouwelijke en mannelijke rechter discriminatie oplevert en dus niet is toegestaan. Dit meldt de Centrale Raad van Beroep vandaag.

De zaak in het kort

Toen de vrouw in 2021 aan de opleiding tot rechter begon, werd haar salaris gebaseerd op het salaris dat zij in haar vorige werkkring kreeg. Inschaling op basis van het laatstverdiende salaris was gebruikelijk binnen de Rechtspraak. Een mannelijke collega die tegelijk met de opleiding begon, vergelijkbare kennis en ervaring had en hetzelfde werk deed, verdiende meer omdat hij meer salaris kreeg voordat hij rechter in opleiding werd.

In 2023 rondde de vrouw de opleiding met succes af. Ook als rechter werd zij lager ingeschaald dan deze mannelijke collega. De werkgever ging opnieuw uit van wat de rechters eerder verdienden.

Het gehanteerde criterium ‘laatstverdiend salaris’ leidt ertoe dat vrouwen een lager salaris krijgen dan mannen. Uit onderzoek blijkt dat dit ook zo is bij vrouwelijke rechters in opleiding. Daarom oordeelt de Centrale Raad van Beroep dat het criterium ‘laatstverdiend salaris’ leidt tot een indirect onderscheid in de beloning. Dit is alleen toegestaan als voor dit beloningsverschil een goede reden is. Dat is niet gebleken. Daarom is sprake van discriminatie en dat is niet toegestaan.

Conclusie

De vrouwelijke rechter die het verschil in beloning heeft aangevochten wordt in het gelijk gesteld. De besluiten over de inschaling van haar salaris worden vernietigd. Haar werkgever zal haar met terugwerkende kracht gelijk moeten belonen als haar mannelijke collega.