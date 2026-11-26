Vrijspraak in Goudse coldcase uit 2014 waarbij man werd doodgestoken

Het gerechtshof Den Haag heeft woensdag uitspraak gedaan in een zaak waarbij in 2014 een man in Gouda in een sloot werd aangetroffen die door meerdere messteken om het leven was gebracht. Het hof spreekt de verdachte in deze zaak vrij vanwege gebrek aan bewijs.

Gebrek aan bewijs

'Ook de rechtbank sprak de verdachte in 2021 vrij wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft tegen die uitspraak hoger beroep ingesteld', zo meldt het hof.

'Onvoldoende wettig en overtuigend bewijs'

Op verzoek van het OM is ten behoeve van de behandeling van de zaak in hoger beroep uitvoerig aanvullend onderzoek verricht door zowel de politie als het Nederlands Forensisch Instituut. Het hof komt echter tot de conclusie dat er onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is om aan te tonen dat het de verdachte is geweest, al dan niet samen met een ander of anderen, die de dodelijke messteken heeft toegebracht. De verdachte is daarom vrijgesproken.