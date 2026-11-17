Zeven aanhoudingen na verschillende onderzoeken bankhelpdeskfraude

Verschillende onderzoeken naar bankhelpdeskfraude hebben geleid tot zeven aanhoudingen in drie maanden. 'Drie verdachten zijn in juli aangehouden waarop vervolgonderzoek is gedaan. Daarop zijn in september nog eens vier verdachten in datzelfde netwerk aangehouden. Er zijn verschillende telefoons en waardevolle goederen in beslag genomen', zo meldt de politie dinsdag.

Linken naar dezelfde verdachte

Begin juli 2026 kwamen verschillende politieteams van eenheden Midden-Nederland en Den Haag bij elkaar. Er draaiden verschillende onderzoeken met linken naar dezelfde verdachte. Al snel bleek dat de verdachte vermoedelijk weer nieuwe slachtoffers maakte. Daarop zijn er verschillende politieteams van beide eenheden in actie gekomen.

De actie in juli

Het werd duidelijk dat bij een slachtoffer een bankpas zou zijn opgehaald door twee personen. Het slachtoffer werd snel geïdentificeerd en met hulp van de bank kon de gestolen pinpas geblokkeerd worden. Daardoor kon een overboeking voorkomen worden.

Zicht op bedrijfspan in Almere

Intussen was er zicht op een bedrijfspand in Almere van waaruit de twee pasophalers vermoedelijk door iemand werden aangestuurd. Deze vermoedelijke beller kon in Amsterdam worden aangehouden. Het ging om een man van 27 uit Amsterdam. In zijn auto werd de telefoon aangetroffen waarmee het slachtoffer was gebeld.

Diverse headsets in auto

Daarnaast lag een laptop en diverse headsets in diezelfde auto. Het bedrijfspand werd doorzocht en daar werden gegevensdragers en een computer aangetroffen. Eén van de vermoedelijke pasophalers, een 24-jarige man uit Amsterdam, werd later ook aangehouden. De andere verdachte, een vrouw van 22 uit Utrecht, is een dag later aangehouden in Almere. De meegenomen pinpas is later, met nog meer andere bankpassen, in een ondergrondse container teruggevonden.

Het vervolg in september

Ondanks de aanhoudingen en doorzoekingen in juli bleek uit onderzoek dat de oplichtingen bleven doorgaan. In het onderzoek van de eenheid Midden-Nederland zijn meerdere verdachten in beeld gekomen op verdenking van bankhelpdeskfraude. Het ging om een 30-jarige man uit Almere en een 29-jarige man uit Amstelveen. Het totaalschadebedrag van deze aangiftes was inmiddels opgelopen tot ongeveer 1,5 miljoen euro. Het onderzoeksteam bereidde een volgende actiedag voor.

Tijdens de actiedag in september 2026 heeft het onderzoeksteam de 30-jarige man uit Almere weten te lokaliseren in een woning in Almere. Het onderzoeksteam wist vast te stellen dat er, na het lokaliseren, op heterdaad een poging tot een telefonische oplichting plaatsvond. Hierop is de aanhoudingseenheid de woning ingegaan en heeft zowel de 30-jarige man als een 26-jarige man aangehouden op verdenking van bankhelpdeskfraude.

Gelijktijdig werd de 29-jarige man aangehouden in de gemeente Haarlemmermeer. Een 25-jarige vrouw uit Haarlem werd later die dag aangehouden op verdenking van witwassen van het geld dat met de bankhelpdeskfraude was verdiend. Daarna zijn er nog doorzoekingen geweest in verschillende woningen die te relateren waren aan de verdachten.

Samenwerking

Door samenwerking van verschillende politieteams uit verschillende eenheden, kon een netwerk van verdachten van bankhelpdeskfraude worden blootgelegd.