Lelystad Airport wordt 240 hectare groter voor F-35's van Defensie

Lelystad Airport wordt definitief 240 hectare groter voor Defensie. 'De extra ruimte is nodig om medegebruik van Lelystad Airport voor F-35-gevechtsvliegtuigen mogelijk te maken', zo meldt het ministerie van Defensie vrijdag.

Langere start- en landingsbaan

'De hier te stationeren toestellen en het aantal militaire eenheden vragen om 240 hectare meer. Er is 200 hectare nodig voor militaire infrastructuur en 40 hectare voor een langere start- en landingsbaan. Het vliegveld breidt uit in noordwestelijke en zuidelijke richting', aldus het ministerie.

Woningen en bedrijven

De uitbreiding heeft gevolgen voor de omgeving. Vier agrarische woningen en zes andere bedrijven liggen binnen het gebied dat Defensie op termijn nodig heeft voor de uitbreiding. Dat blijkt uit de laatste besluiten van het kabinet over het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). In december vorig jaar werd het NPRD vastgesteld. Toen ging het kabinet nog uit van een voorlopig plan voor uitbreiding met 150 hectare.

Wat betekent dit voor de omgeving?

De eigenaren van de 4 agrarische woningen en 6 andere bedrijven zijn persoonlijk geïnformeerd. Staatssecretaris Derk Boswijk beseft dat dit grote gevolgen voor hen heeft. "Met het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie creëren we de noodzakelijke ruimte voor de groei van Defensie. In een dichtbevolkt land heeft dat enorme impact op de samenleving. Onze keuzes zijn het resultaat van een zorgvuldige afweging tussen militaire noodzaak en belangen van de omgeving. De mensen, bedrijven en organisaties die getroffen worden, gaan we zo goed mogelijk begeleiden. We kunnen namelijk alleen bouwen aan een sterke defensie als we ook oog houden voor onze omgeving."

Besluiten over andere locaties

Ook voor 8 andere behoeften was nog extra onderzoek nodig. Er kwamen 208 reacties (zienswijzen) binnen en er is veel gesproken met belanghebbenden. Nu zijn ook die besluiten genomen:

Breezanddijk: de bestaande schietlocatie is definitief aangewezen voor de groei van het aantal testen met wapens en munitie op het IJsselmeer. Daarbij geldt een maximaal jaargemiddelde geluidsbelasting van ‘55 dB BS, bij woningen en andere geluidgevoelige gebouwen.

Petten: Meer schoten en schietdagen op de Noordzee komen er voorlopig niet. Er zijn zorgen over geluid, trillingen en natuur. Eerst is meer onderzoek nodig.

Overige locaties: Voor de vliegbases Leeuwarden, Woensdrecht, Gilze-Rijen en Eindhoven en het Infanterie Schietkamp blijven de besluiten gelijk.

Hoe gaat het verder?

De landelijke besluitvorming over het NPRD is nu afgerond. Dit betekent niet dat op alle locaties direct met de realisatie kan worden gestart. Per project verschilt welke onderzoeken, ruimtelijke procedures en vergunningen nodig zijn. Naar verwachting informeert Boswijk eind dit jaar de Tweede Kamer over de vervolgstappen van verschillende projecten.

