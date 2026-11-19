Defensie beantwoordt vragen over nieuwe kazerne Zeewolde

Defensie reageert op vragen die inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden eerder indienden over de nieuwe kazerne in Zeewolde. 'De antwoorden op die vragen en reacties staan in de Nota van Antwoord', zo meldt het ministerie van Defensie.

82 vragen en aandachtspunten

Voor de zomer deelde Defensie informatie over de plannen voor de nieuwe kazerne. Hierop kon worden gereageerd door een zienswijze in te dienen. Er zijn 82 vragen en aandachtspunten binnengekomen. Deze gingen onder meer over de gevolgen van de kazerne voor natuur, verkeer, leefomgeving, recreatie en de regionale economie.

MER

Alle reacties zijn zorgvuldig bekeken en beantwoord. Veel van de onderwerpen worden verder bezien in het milieueffectrapport (MER). Daarin onderzoekt Defensie de effecten van de kazerne op de omgeving. Ook kijkt dit rapport naar hoe eventuele negatieve effecten kunnen worden voorkomen of beperkt. Zie de Nota van Antwoord voor de reactie van Defensie. Wie een zienswijze heeft ingediend ontvangt persoonlijk bericht.

Informatiebijeenkomst 24 november

Op dinsdagavond 24 november organiseert Defensie een informatiebijeenkomst over de plannen voor de nieuwe kazerne. Bezoekers krijgen informatie over de laatste stand van zaken en de volgende stappen in het project. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met medewerkers van Defensie.