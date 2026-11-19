OM eist 2 jaar celstraf voor diefstal op klaarlichte dag bij Roermondse juwelier

Het Openbaar Ministerie (OM) eist twee jaar gevangenisstraf tegen een 31-jarige man zonder vaste woon- en of verblijfplaats voor het plegen van een diefstal bij een juwelier in Roermond. 'Hierbij werden meerdere sieraden buitgemaakt, waaronder kettingen en ringen', zo meldt het OM.

Vitrines ingeslagen

In Roermond slaat een man op 30 mei 2026 meermaals met een steen aan een spanband de vitrines van een juwelier in, om vervolgens sieraden weg te nemen. Door de diefstal en vernielingen had de juwelier voor enkele duizenden euro’s schade.

Trein

Uit onderzoek blijkt dat de man na de diefstal met de trein van Roermond richting Maastricht vlucht. Een dag later herkent een oplettende BOA de verdachte aan de hand van een foto die de politie rond liet gaan. Hij schakelt vervolgens de politie in, die de verdachte op haar beurt aanhoudt in Heerlen. Tijdens de fouillering worden in de broek van de verdachte diverse gestolen sieraden aangetroffen.

Camerabeelden en DNA

Op camerabeelden is te zien dat de man wegrent na het delict en is de kenmerkende tatoeage zichtbaar op het gezicht van de verdachte. Op onder andere de achtergebleven steen en de spanband is bovendien DNA van de verdachte aangetroffen. “Gezien het DNA- onderzoek, de bij de verdachte aangetroffen sieraden, de beelden van de diefstal en het vergelijkend onderzoek, is voor het OM duidelijk dat de verdachte de dader is van de diefstal”, zei de officier van justitie op zitting.

Brutaal

Naar het standpunt van de officier van justitie heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het plegen van een brutale en gevaarzettende diefstal. Nu deze heeft plaatsgevonden op klaarlichte dag, in aanwezigheid van klanten en personeel, had het feit dezelfde impact als een overval.

Officier van justitie: “Het is de verdachte enkel en alleen te doen geweest om de gouden sieraden. Hierbij heeft hij puur gehandeld uit eigen financieel gewin en zich geen seconde bekommerd om de mensen in de winkel. Dat er niemand gewond is geraakt, is enkel aan geluk te danken en helemaal niet aan de verdachte."

Strafeis

De diefstal is gepleegd op klaarlichte dag, op een grove wijze en in aanwezigheid van andere personen. Het OM eist alles afwegende tegen deze verdachte een gevangenisstraf van twee jaar met aftrek van voorarrest.

De rechtbank Limburg doet over twee weken uitspraak in de zaak.