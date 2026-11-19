CBS: Iets meer werklozen in oktober

In oktober 2026 waren er 414 duizend mensen werkloos. 'Het aantal werkloze mensen nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 3 duizend per maand toe', zo meldt het CBS donderdag.

Werkloosheidspercentage niet veranderd in oktober

In dezelfde periode daalde het aantal mensen met betaald werk met gemiddeld 4 duizend per maand. 'Het werkloosheidspercentage was in oktober net als in de drie maanden ervoor 4,0 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers', aldus het CBS. Het UWV registreerde eind oktober 199 duizend lopende WW-uitkeringen.

Niet recent naar werk gezocht

Naast de 414 duizend werklozen zijn er 3,2 miljoen mensen die niet recent naar werk hebben gezocht en/of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Daarom worden zij niet tot de beroepsbevolking gerekend. Dit zijn vooral mensen die met pensioen zijn, of niet kunnen werken omdat ze ziek of arbeidsongeschikt zijn. Het aantal mensen buiten de beroepsbevolking, de niet-beroepsbevolking, nam de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 9 duizend per maand. De niet-beroepsbevolking schommelt vanaf begin 2023 rond de 3,2 miljoen mensen.

Het aantal werkende mensen ligt al bijna drie jaar rond de 9,8 miljoen. In oktober nam het aantal mensen met betaald werk af, net als in het derde kwartaal van 2026.

Nettoarbeidsparticipatie

De nettoarbeidsparticipatie, het aandeel werkenden binnen de bevolking van 15 tot 75 jaar, daalde in oktober naar 72,8 procent. In oktober 2024 was de arbeidsparticipatie voor het laatst lager dan 73,0 procent (ook 72,8). Vanaf 2014 nam de nettoarbeidsparticpatie (66,2 procent) vrijwel voortdurend toe tot en met 2023 (73,1 procent). Sindsdien is de toename afgevlakt en bleef het percentage vrijwel gelijk, net boven 73 procent.