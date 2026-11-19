Man (22) aangehouden op Rotterdam The Hague Airport, verdacht van betrokkenheid Overasselt

Op vliegveld Rotterdam The Hague Airport is afgelopen dinsdagavond een man van 22 uit Amsterdam aangehouden. 'Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het geweld in Overasselt op 1 september. De man was al bij de politie in beeld naar aanleiding van deze gebeurtenissen en was naar Marokko gevlucht', zo meldt de politie donderdag.

Teruggereisd

'Dinsdag 17 november is de man met het vliegtuig naar Nederland teruggereisd, nadat hij zich via zijn advocaat had gemeld bij het onderzoeksteam. Hij is overgebracht naar een arrestantencomplex. Vrijdag wordt de verdachte voorgeleid bij de rechter-commissaris', aldus de politie.

Eerdere aanhoudingen

Naast de 34 aanhoudingen op 1 september, zijn ook op vrijdag 18 september en maandag 28 september meerdere aanhoudingen verricht, waardoor in totaal 39 verdachten zijn aangehouden naar aanleiding van het geweld in Overasselt waarbij twee politiemensen gewond raakten en een beveiliger om het leven kwam.