‘Ondernemers moeten aangifte omzetbelasting direct kunnen aanpassen’

Het kabinet wil dat ondernemers de aangifte omzetbelasting zelf direct én digitaal kunnen aanpassen zonder extra formulieren te hoeven indienen. 'Nu moeten ondernemers gemaakte fouten boven de € 1000 nog formeel melden bij de Belastingdienst via een specifiek formulier. Met dit conceptwetsvoorstel worden correcties op de aangifte voor ondernemers eenvoudiger en de uitvoeringslast voor de Belastingdienst lager. Dit staat in de internetconsultatie over de Wet Direct aanpassen omzetbelasting die staatssecretaris Eerenberg van Financiën vandaag is gestart', zo meldt het ministerie van Financiën woensdag.

'Bestaande procedures vervangen door één grotendeels digitale aanpak'

Staatssecretaris Eerenberg: “Ik vind het belangrijk dat ondernemers eenvoudiger hun belastingzaken kunnen regelen. Daarbij hoort dat onjuistheden bij de heffing van omzetbelasting makkelijker en zelf hersteld kunnen worden. We willen met deze aanpassing verschillende bestaande procedures vervangen door één grotendeels digitale aanpak. Dit levert ondernemers minder administratieve lasten, snellere verwerking en meer duidelijkheid op. Bovendien helpt het de Belastingdienst bij het verminderen van de administratieve lasten.”

Eén eenvoudige route

Met het conceptwetsvoorstel wordt geregeld dat de ondernemer straks eenvoudig een digitaal verzoek tot aanpassing van de aangifte omzetbelasting kan doen. Dit verzoek sluit aan bij de manier waarop ondernemers nu aangifte doen. Daardoor blijft de werkwijze herkenbaar en kan de Belastingdienst correcties sneller verwerken. Blijkt later dat die correctie nog niet volledig juist was, dan kan de ondernemer opnieuw een verzoek tot aanpassing indienen.

Het voorstel regelt ook een verdere uitbreiding van de rechtsbescherming. Nu kan een ondernemer rechten verliezen als hij of zij niet binnen de gebruikelijke termijn van 6 weken bezwaar maakt. Met deze aanpassing ontstaat in veel gevallen een termijn van 5 jaar om een verzoek tot aanpassing in te dienen. Daardoor blijft langer ruimte bestaan om onjuistheden te herstellen of alsnog een beroep te doen op een fiscale regeling.

Handhaving blijft mogelijk

De Belastingdienst behoudt met dit voorstel ook de mogelijkheid om gedurende 5 jaar te weinig betaalde omzetbelasting na te heffen. Die termijn verandert niet. De Belastingdienst kan handhaven door sancties op te leggen als ondernemers bewust onjuiste verzoeken om aanpassing indienen of als een verplichte correctie en betaling opzettelijk achterwege blijven.

De internetconsultatie staat per vandaag online. Ondernemers kunnen tot en met 16 januari 2027 reageren. De reacties betrekt het kabinet vervolgens bij het verdere wetstraject en de adviesaanvraag aan de Raad van State.

