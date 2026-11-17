Defensie zoekt hulp bedrijfsleven voor oplossingen op quantumdomein

Defensie roept opnieuw de hulp in van bedrijven en kennisinstellingen om de krijgsmacht digitaal weerbaarder te maken en meer slagkracht te geven. 'Om koploper te blijven op het gebied van quantumtechnologie, schrijft Defensie 10 zogenaamde quantum sensor challenges uit', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

'Oplossingen die direct bijdragen aan het operationele effect'

Defensie mikt hierbij op oplossingen die direct bijdragen aan het operationele effect van de krijgsmacht binnen het quantumdomein. Onder de challenges vallen het ontwikkelen van een gravimeter, een instrument dat lokale zwaartekracht meet, die draagbaar is voor voertuigen. Maar ook de ontwikkeling van navigatiesystemen die gebruik maken van quantumeffecten en een draagbare atoomklok staan op de lijst.

Fysiek prototype opleveren ter bewijs

Belangrijk is dat de bedrijven een fysiek prototype opleveren om te bewijzen dat de technologie in de praktijk werkt. Tijdens het traject wordt contact gezocht met de militaire eindgebruikers, waardoor hun ideeën direct in de praktijk worden gebracht. De Directie Kennis & Innovatie van het Commando Materieel en IT begeleidt de uitvoering.

Kruisbestuiving en vervolgtraject

Naast de praktische resultaten, levert deelnemen aan de challenge meer op. Zo leren de partijen in het quantumdomein elkaar beter kennen, waardoor kruisbestuiving plaatsvindt. Ook krijgen deelnemers een vergoeding voor hun deelname. Mogelijk is er sprake van een vervolgtraject.

'De oplossingen worden gepresenteerd op Purple NECtar 2027, hét innovatie-event van Defensie', aldus het ministerie.