Aanhouding na dodelijk incident in zwembad Volendam

De politie heeft afgelopen zaterdag 14 november 2026 een 21-jarige man aangehouden na een dodelijk incident deze zomer in een zwembad aan de Harlingenlaan in Volendam. Dit meldt de politie maandag.

Aanhouding

Op vrijdagavond 26 juni werd in het zwembad een 19-jarige man uit Amsterdam overleden aangetroffen. De politie onderzoekt de toedracht van het dodelijk incident en heeft op zaterdag 14 november een verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij het overlijden van het slachtoffer.

Onderzoek gestart

Op vrijdag 26 juni kreeg de politie rond 20.30 uur de melding van het tragische incident. In het zwembad was een overleden man aangetroffen. De politie kwam ter plaatse en startte direct een onderzoek.

Getuigenoproep

Eerder deden we al een dringende getuigenoproep. Zo vroegen we onder andere aan mensen die rond de sluiting van het vrij zwemmen om 17.30 uur nog het water waren ingegaan, om contact met ons op te nemen. Mogelijk hebben zij belangrijke informatie. De politie probeert sinds 26 juni te reconstrueren wat exact in het zwembad heeft plaatsgevonden waardoor het slachtoffer om het leven is gekomen.

Verdachte

In het onderzoek heeft de recherche in Zaanstreek-Waterland nu de 21-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van het slachtoffer. Het onderzoek wordt voortgezet.