Hercules G-781 zet laatste landing in, toestel naar Nationaal Militair Museum

Voor het eerst sinds de sluiting van vliegbasis Soesterberg landt daar weer een vastvleugelig militair vliegtuig. 'Op dinsdag 8 december maakt C-130 Hercules G-781 ‘Bob van der Stok’ van de Koninklijke Luchtmacht zijn laatste vlucht, met als eindbestemming de voormalige vliegbasis', zo meldt het Nationaal Militair Museum maandag.

Nederlandse militaire erfgoed

Direct na de landing draagt de luchtmacht het transportvliegtuig officieel over aan het Nationaal Militair Museum (NMM). Daar krijgt het toestel een nieuwe bestemming als onderdeel van het Nederlandse militaire erfgoed. Zo blijven de verhalen van de C-130 en zijn betekenis voor de Nederlandse krijgsmacht behouden voor toekomstige generaties.

De ruggengraat van militair luchttransport

Sinds 2010 vloog de G-781 waar Nederland hem nodig had. Het toestel vervoerde militairen en materieel naar missiegebieden, bracht hulpgoederen naar rampgebieden en haalde mensen in nood naar huis. In totaal maakte de G-781 ruim 5.604,8 vlieguren.

'Onmisbare rol gespeeld in tal van operaties'

“De C-130 Hercules heeft decennialang, onder de meest uiteenlopende omstandigheden, onze mensen, materieel en hulpgoederen veilig naar bestemmingen over de hele wereld gebracht. Het toestel en zijn bemanningen hebben daarbij een onmisbare rol gespeeld in tal van operaties. Een moment dat mij, en vele Nederlanders met mij, altijd zal bijblijven, is de repatriëring van de slachtoffers van de ramp met de MH17. Ook de G-781 maakte deel uit van deze operatie. Dat dit specifieke toestel nu een plek krijgt in het Nationaal Militair Museum, op de plek waar de geschiedenis van de Nederlandse militaire luchtvaart begon, is een mooie en verdiende erkenning. Niet alleen voor de Hercules zelf, maar zeker ook voor iedereen die ermee heeft gevlogen, eraan heeft gewerkt en zich jarenlang heeft ingezet om het toestel operationeel te houden”, aldus luitenant-generaal André Steur, commandant Lucht- en Ruimtestrijdkrachten.

Terug naar de bakermat

Op Soesterberg begon in 1913 de Nederlandse militaire luchtvaart. Sinds de sluiting van de vliegbasis in 2008 is er geen vastvleugelig militair vliegtuig meer geland. Met de G-781 keert een operationeel toestel terug naar de bakermat. Een C-130 aan de grond zetten op een landingsbaan die al jaren niet meer in gebruik is, vraagt om grondige voorbereiding. Militairen van 11 Geniecompagnie maken de baan gereed en pathfinders begeleiden de landing vanaf de grond. Deze militairen zijn afkomstig van 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht.

Park Vliegbasis Soesterberg

Het voormalige vliegveld in Park Vliegbasis Soesterberg is een bijzonder uniek natuurgebied en eigendom van Utrechts Landschap. Bij de voorbereiding van deze speciale landing staat de bescherming van natuur voorop. Met de grootste zorgvuldigheid zijn de benodigde maatregelen getroffen, zonder dat de ecologische waarden zijn geschaad. Om de natuur extra te beschermen, wordt het natuurgebied tijdens de landing afgesloten voor publiek.

De Hercules vliegt voorlopig door

Met het afscheid van de G-781 ‘Bob van der Stok’ verdwijnt de C-130 nog niet uit het Nederlandse luchtruim. Het Air Mobility Command in Eindhoven blijft voorlopig vliegen met de overige Hercules-toestellen. Zij worden op termijn vervangen door de Embraer C-390 Millennium, waarvan de eerste naar verwachting vanaf eind 2027 in Nederland aankomt.