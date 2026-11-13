Aanhoudingen in onderzoek naar spoorincidenten Prinsjesdag

In het lopende onderzoek naar wie er verantwoordelijk zijn voor de incidenten op het spoor op Prinsjesdag zijn donderdag 12 november twee personen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij de incidenten. De man en de vrouw zijn dezelfde dag nog heengezonden, maar blijven nog wel verdachten in de zaak. De politie en het OM zijn op zoek naar getuigen die meer weten over de incidenten op het spoor en wie daarachter zitten.

Op 15 september 2026 zijn op diverse locaties op het spoor objecten zoals stalen buizen op de rails bevestigd. Hierdoor was het treinverkeer ernstig ontregeld en hadden er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Sinds de incidenten op 15 september 2026 doet de Eenheid Expertise en Operaties (LX) onderzoek naar de incidenten onder leiding van het Landelijk Parket.

Aanhoudingen

De man en de vrouw die deze week zijn aangehouden, worden ervan verdacht dat zij tijdens een bijeenkomst de daar aanwezige personen informatie hebben gegeven over hoe de verstoringen, zoals die van 15 september, op het spoor teweeg kunnen worden gebracht. Zij zijn niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Dit is omdat de verdenking op dit moment onvoldoende gewichtig is om bij de rechter-commissaris te kunnen vorderen dat het tweetal langer in voorlopige hechtenis moet blijven. Het gaat om een 49-jarige man en een 41-jarige vrouw uit de provincie Drenthe.