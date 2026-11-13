Politie houdt zes Amsterdammers aan na geweld tegen agent

De recherche heeft dinsdagochtend 10 november zes Amsterdammers aangehouden nadat eind september jongstleden een motoragent is belaagd en bekogeld aan de Burgemeester van Leeuwenlaan in Amsterdam Nieuw-West. De verdachten, waarvan vier minderjarig, zijn aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging.

Dinsdag 29 september rond 17.00 uur rijdt de motoragent over de Burgemeester van Leeuwenlaan wanneer hij een jongen op een motorscooter ziet rijden zonder helm. Daarnaast blijkt de motorscooter geen kentekenplaat te hebben. De agent besluit het stopteken te geven om de bestuurder staande te houden. Het stopteken wordt genegeerd waarna een korte achtervolging plaatsvindt. Bij de kruising met de Burgemeester Roëllstraat is een grote groep van tientallen personen aanwezig. Een aantal van hen rent op dat moment op de motoragent af en begint op de motor in te trappen. Terwijl de jongens de motor intrappen, voelt de agent dat diverse voorwerpen naar hem gegooid worden. Gelukkig raakt de motoragent niet gewond.

De recherche is naar aanleiding van dit incident een opsporingsonderzoek gestart. Dit onderzoek heeft ertoe geleid dat er dinsdag 10 november zes Amsterdammers zijn aangehouden, waarvan twee 16-jarigen, twee 17-jarigen en twee meerderjarige jongens van 18 en 21 jaar oud. Allen zijn aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging, de politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.