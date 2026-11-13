Vrouwen gaan steeds minder terug in inkomen bij geboorte eerste kind

Vrouwen die tussen 2016 en 2018 hun eerste kind kregen en toen werkten, hebben zes jaar na de geboorte van dat kind 33 procent minder inkomen dan in het jaar voor ze moeder werden. Bij vaders is deze zogenoemde ‘babyboete’ met 3 procent een stuk kleiner. Bij moeders is deze wel kleiner geworden: bij vrouwen die twintig jaar eerder hun eerste kind kregen, daalde het inkomen uit werk nog met 57 procent. In de tussenliggende jaren zijn moeders gemiddeld meer uren gaan werken. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in de vandaag verschenen Emancipatiemonitor 2026.

Voorkeur voor gelijke zorgverdeling, maar praktijk is anders

Twee derde van zowel vrouwen als mannen in een man-vrouwkoppel met een kind tot 18 jaar zou de zorg voor de kinderen gelijk willen verdelen. Tussen 25 procent en 30 procent vindt dat die taak wat meer of vooral bij de vrouw zou moeten liggen. Er zijn maar weinig mensen (2 procent) die als voorkeur hebben dat de man meer voor de kinderen zorgt dan de vrouw.

In de praktijk is de zorg veel minder vaak gelijk verdeeld dan gewenst: in 40 procent van de man-vrouwkoppels met kinderen doen beiden evenveel. Ruim de helft zegt dat de vrouw meer doet aan de zorg voor kinderen.

Meer mannen dan vrouwen vinden vrouwen geschikter voor zorg voor kinderen

De meeste mensen vinden dat mannen en vrouwen even geschikt zijn voor de zorg voor kinderen. Mannen zeggen dat met 55 procent wel minder vaak dan vrouwen (67 procent). Van de mannen vindt 41 procent vrouwen geschikter om voor de kinderen te zorgen, bij de vrouwen vindt 29 procent dat. Bijna niemand – bij zowel vrouwen als mannen – denkt dat mannen dat beter zouden kunnen.

Vaders met jonge kinderen werken meer uren dan wat mensen passend vinden

26 procent van de vrouwen en 30 procent van de mannen vindt dat moeders met een kind tot 4 jaar het best in een kleine deeltijdbaan tot 20 uur werken. In de praktijk deed maar 9 procent van de moeders met een jong kind dat in 2025. De meeste moeders hebben een werkweek van 20 tot 35 uur en dat heeft ook het vaakst de voorkeur van vrouwen en mannen. Voltijds werken en ook niet werken doen moeders vaker dan mensen passend vinden.

Ook bij mannen is er een verschil: de meerderheid is van mening dat vaders met een jong kind het beste tussen de 20 en 35 uur kunnen werken. Dat vinden vrouwen met 67 procent vaker dan mannen (57 procent). In de praktijk doet maar 20 procent van de vaders dat, en werkt het merendeel (75 procent) voltijd.