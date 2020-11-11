Meerjarige energiecontracten domineren de goedkoopste kant van de markt

Momenteel zijn de goedkoopste vaste energiecontracten voor een tweepersoonshuishouden meerjarig. Dat is sinds de energiecrisis van 2021 niet eerder voorgekomen, blijkt uit een analyse van Overstappen.nl. Opvallend, want in de consumentenmarkt zijn de eenjarige vaste contracten in de regel (per jaar) altijd goedkoper dan meerjarige contracten. Consumenten die hun tarieven nu twee of drie jaar vastzetten, kopen daarmee zekerheid, maar lopen tegelijk een mogelijke prijsdaling mis.

Eenjarig contract was 5 jaar lang het voordeligst van de vaste contracten

Voor een standaard tweepersoonshuishouden zonder zonnepanelen hebben de zeven goedkoopste contracten allemaal een looptijd van twee of drie jaar. Bij een vierpersoonshuishouden geldt dat voor de tien goedkoopste. Die situatie is sinds de energiecrisis van 2021 niet meer voorgekomen. Het prijsverschil met het goedkoopste eenjarige contract bedraagt € 140,- per jaar.

Voor huishoudens met zonnepanelen is het verschil kleiner. Energieleveranciers geven deze klanten over het algemeen lagere loyaliteitsbonussen. Daardoor liggen eenjarige en driejarige contracten dichter bij elkaar in prijs.

Gasprijs nu hoog, maar markt verwacht daling vanaf 2027

De huidige hoge gasprijs komt voor een belangrijk deel door de onrust rond Iran. Door de Straat van Hormuz gaat ongeveer een vijfde van de wereldwijde vloeibare aardgas (LNG). Als schepen deze route niet veilig kunnen passeren, dan komt er minder gas beschikbaar op de wereldmarkt. Op 30 oktober bereikte de gasprijs de hoogste slotkoers sinds eind 2022.

Toch verwacht de markt dat gas op termijn goedkoper wordt vanwege uitbreiding van het aanbod. Vanaf de tweede helft van 2027 komt er naar verwachting veel meer aanbod beschikbaar. In de Verenigde Staten gaan nieuwe LNG-fabrieken draaien Qatar breidt zijn productiecapaciteit uit. Daarnaast verwacht de markt dat de Straat van Hormuz niet voor altijd gesloten blijft en dat de situatie uiteindelijk normaliseert.

Drie jaar vastzetten is een weddenschap op aanhoudende onrust

Het goedkoopste contract van nu is niet automatisch het voordeligste over de hele looptijd. Daalt de gasprijs, dan profiteren klanten met een driejarig contract daar niet van, want de prijs staat immers vast. Een eenjarig contract biedt die ruimte wel, maar is op dit moment duurder. Blijft de gasprijs echter langer hoog, bijvoorbeeld door aanhoudende geopolitieke onrust, en dan met name rond de sluiting van de Straat van Hormuz, dan zou een driejarig contract juist gunstiger uit kunnen pakken.

Rick Boenink, energie-expert bij Overstappen.nl: "Voor klanten die geen omkijken willen naar hun energiecontract en langdurige zekerheid wensen, is een driejarig contract een goede optie. De prijs staat vast en kan niet verder stijgen. Het nadeel is wel dat je niet kunt meeprofiteren bij dalende prijzen. Bij een scherpe daling in de komende maanden betaal je drie jaar lang de hoge prijs van dit moment. We zien daarom ook dat momenteel de meeste klanten kiezen voor een 1 jaar vast contract vanwege zekerheid op de korte termijn.”