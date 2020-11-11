NH90-monteurs krijgen replica om aan te sleutelen

De luchtmacht krijgt een exacte kopie van een NH90-gevechtshelikopter. 'De zogenoemde ‘Maintenance Training Rig (MTR)’ is een praktijktrainer voor monteurs om onderhoudshandelingen goed te kunnen leren en oefenen', zo meldt het ministerie van Defensie woensdag.

Praktijktrainingen

'De start van de bouw van de machine is vandaag begonnen bij de Duitse leverancier. De oplevering is in november 2028', aldus het ministerie. De Duitse firma Reiser Simulation and Training GmbH bouwt de trainer. In de huidige situatie worden operationele NH90's ingezet voor praktijktrainingen van monteurs. Het voordeel van deze trainer is dat men meer zelfstandig kan trainen en dat het trainen van monteurs geen impact meer heeft op de operationele inzet van kisten. Totdat de MTR wordt overgedragen maken de technici gebruik van operationele NH90’s.

Internationale samenwerking

De ontwikkeling van deze Maintenance Training Rig (MTR) is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met Duitse en Franse NH90-gebruikers. Deze landen beschikken samen al over 8 MTR’s. Nederland schaft een exacte kopie van de laatste Duitse marine MTR aan en sluit zich daarmee aan bij deze internationale gebruikersgroep. Door samen te werken in de instandhouding van de MTR, kunnen de betrokken landen bovendien de bijbehorende kosten gezamenlijk dragen en beperken.

Onderzeebootbestrijding

De NH90 wordt onder meer vanaf marineschepen ingezet. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij onderzeebootbestrijding, voor kustwachttaken en om militairen te verplaatsen.