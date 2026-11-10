Man (22) zwaargewond na schietincident in Amsterdam

Maandagmiddag 9 november rond 16.00 uur heeft er een schietincident plaatsgevonden in het Millingenhof in Amsterdam-Zuidoost. Dit meldt de politie dinsdag.

Op auto geschoten

'Daarbij werd op een auto geschoten en raakte een 22-jarige man zwaargewond. Nadat de eerste hulp ter plaatse kwam werd het slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis overgebracht', aldus de politie.

Slachtoffer aangetroffen

Wanneer agenten ter plaatse komen, treffen zij het gewonde slachtoffer en meerdere sporen van een schietincident aan. Van mogelijke verdachten ontbreekt op dat moment ieder spoor.

Onderzoek gestart

De politie start direct een uitgebreid onderzoek. Daarbij worden verschillende sporen aangetroffen en veiliggesteld. De politie komt graag in contact met getuigen en is op zoek naar aanvullende informatie en beeldmateriaal.