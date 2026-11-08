Ruim 200.000 demonstranten trekken Rode Lijn in Amsterdam

Ruim 200.000 Nederlanders trokken zondag weer de Rode Lijn, dit keer in Amsterdam. 'De boodschap aan de politiek is duidelijk: stop onze medeplichtigheid, stop Israëls genocide en de illegale bezetting van Palestina!', zo meldt OxfamNovib vandaag.

Rode lijn om genocide te stoppen

Alle rode lijnen in Gaza zijn allang overschreden. Twee keer eerder trokken we de Rode Lijn, met respectievelijk 100.000 en 150.000 mensen. De politiek voelde daarna de druk. Het is extra belangrijk om de druk op te voeren en te laten zien dat een meerderheid van de Nederlanders een koerswijziging eist. Alles op alles zetten om de genocide te stoppen is geen wel-of-niet keuze voor politici, het is een plicht volgens internationaal recht.

'Elke dag inzetten'

We blijven ons elke dag inzetten voor Palestina. Met noodhulp, politieke lobby, events en (sociale) media om de aandacht vast te houden. Dit alles is alleen mogelijk dankzij de support van heel veel mensen.

'Wij zijn met meer'

'Vandaag lieten we duidelijk zien: wij zijn met meer. Ook vandaag weer hebben we als burgers de kans om alle politieke partijen te laten weten dat we concrete acties en een fundamentele koerswijziging eisen. Voor Palestina én voor andere belangrijke thema's, zoals vrouwen- en LHBTQIA+-rechten en het klimaat', aldus Oxfam Novib.