Woningbrand Nieuw-Buinen

Een woning aan het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen is zaterdagmiddag getroffen door brand. De melding kwam rond 13.30 uur binnen, waarna meerdere brandweereenheden naar de locatie gingen.

Uitslaande brand zorgt voor opschaling

Bij aankomst zagen brandweerlieden dat het vuur uitslaand was. Volgens de persvoorlichting van Brandweer Drenthe werd daarop opgeschaald naar middelincident.

Meerdere brandweereenheden in actie

Vanuit Borger, Emmen, Gieten, Stadskanaal en Tweede Exloërmond kwamen brandweereenheden in actie. Stadskanaal leverde daarnaast een hoogwerker en een tankautospuit. De korpsen uit Gieten en Borger helpen bij het bestrijden van de brand. De coördinatie van de inzet ligt bij Meldkamer Noord-Nederland.

Weg afgesloten vanwege rookontwikkeling

Het Zuiderdiep is volledig afgesloten voor verkeer. Rond de woning hangt veel rook. Wat de brand heeft veroorzaakt, is nog niet bekend.