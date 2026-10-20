Wiel van pick up truck op N34 loopt er af en raakt frontaal auto tegenligger

Maandagochtend, even voor 09.00 uur, kwam een bestuurster met de schrik vrij op de N34 bij Anloo. Zij reed van Zuidlaren richting Gieten uit tegenovergestelde richting kwam een bestuurder van een pick up truck..

Wiel loopt er af

Op het moment dat ze elkaar passeerden liep het achterwiel van de pick up truc los en knalde frontaal op de linker voorzijde van de personenauto. Gelukkig was er geen letsel maar wel een hevig geschrokken bestuurster en een flinke schade. Het verkeer werd tijdelijk via de af en opritten omgeleid. Beide voertuigen zijn door berger Hamstra uit Tynaarlo. Een speurtocht naar het losgelopen wiel leverde in eerste instantie niets op.