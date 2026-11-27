Aanpassing N34 Hunebed Highway bij Gieten nadert eindfase

De werkzaamheden aan de N34, beter bekend als de Hunebed Highway, nabij Gieten naderen hun eindfase. Momenteel wordt gewerkt aan de aanleg van extra busbanen.

Doorstroming OV verbeteren

De aanpassingen aan de infrastructuur zijn bedoeld om de doorstroming van het openbaar vervoer te verbeteren. Door de aanleg van afzonderlijke busbanen moeten lijnbussen minder hinder ondervinden van het overige verkeer.

Met de aanleg van de extra busbanen krijgt de vernieuwde infrastructuur rondom Gieten steeds meer haar definitieve vorm.

Wanneer de nieuwe busbanen daadwerkelijk in gebruik worden genomen, is vooralsnog niet bekend.

Update 26 november

'De werkzaamheden aan knooppunt N33-N34 bij Gieten zijn grotendeels afgerond. De aanleg van de busbaan aan de zuidzijde van het verkeersplein is klaar. Het is niet gelukt om ook de extra rijbaan voor verkeer vanaf de N33 uit de richting Assen naar de N34 richting Emmen binnen de geplande uitvoeringsperiode af te ronden. Dit deel van het werk wordt tussen maandag 7 december en donderdag 10 december afgerond. Vanuit de richting Assen is de afrit van de N33 richting verkeersplein Gieten in de nacht afgesloten. De werkzaamheden zorgen niet voor extra verkeershinder op de N34', zo meldt de provincie Drenthe vrijdag.