Vier aanhoudingen na aantreffen vuurwapen in Alkmaar

In de nacht van donderdag 26 op vrijdag 27 november hebben we vier verdachten aangehouden op de Parelweg in Alkmaar. Tijdens een verkeerscontrole troffen we in een auto een op een vuurwapen en patronen aan.

Kort na 03.00 uur zagen agenten op de Parelweg een auto met vier inzittenden door rood licht rijden. Hierop hielden zij de bestuurder staande. Tijdens de controle troffen zij in de auto een vuurwapen en patronen aan. Daarop zijn alle vier de inzittenden aangehouden.

Het gaat om een 18-jarige man uit Diemen, een 17-jarige en een 20-jarige vrouw uit Alkmaar en een 23-jarige man uit de gemeente Dijk en Waard. Bij de fouillering van de 17-jarige verdachte werd ook een gebruikershoeveelheid verdovende middelen aan.