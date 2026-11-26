Bijna drie op de tien automobilisten tanken anders door hoge brandstofprijzen

Bijna drie op de tien automobilisten hebben hun tankgedrag aangepast door de hoge brandstofprijzen. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Overstappen.nl. Van de mensen die zelf tanken, heeft 30% iets in het tankgedrag veranderd. Bijna twee derde van de mensen gooit de tank nog steeds helemaal vol.

Bijna twee derde tankt nog helemaal vol

Van de automobilisten die tanken, zegt 65% de tank nog altijd helemaal vol te gooien met benzine. Een kleinere groep heeft wel iets veranderd in het tankgedrag. Zo tankt 8% sinds de prijsstijgingen vaker voor een vast bedrag. Nog eens 21% heeft het tankgedrag op een andere manier aangepast. Daarnaast tankte 6% al vóór de hoge benzineprijzen voor een vast bedrag. In totaal rekent dus 14% bij de pomp af met een vooraf gekozen bedrag.

Inmiddels zakken de brandstofprijzen weer. Volgens de ANWB betaal je op dit moment gemiddeld € 2,080 voor een liter Euro95 en € 2,168 voor een liter diesel. De tank vol gooien met benzine blijft daarmee een behoorlijke uitgave.

“Tanken voor een vast bedrag voelt als besparen, maar de literprijs blijft natuurlijk gelijk. Je bent onderaan de streep dus niet goedkoper uit, al helpt het wel om grip te houden op je maandbudget. Wie écht wil besparen aan de pomp, kan beter verschillende tankstations met elkaar vergelijken of wachten tot de prijzen dalen. Tussen pompen langs de snelweg en onbemande stations in de buurt zitten soms grote prijsverschillen”, legt Jean-Paul Würsten, autoverzekeringsexpert bij Overstappen.nl, uit

Bijna vier op de tien jonge automobilisten passen hun tankgedrag aan

Hoe jonger de automobilist, hoe vaker het tankgedrag wordt aangepast. Tussen 18 en 34 jaar heeft 40% iets veranderd aan het gedrag. Van de 35- tot 54-jarigen is dat 32%. Onder 55-plussers gaat het om 27%. Bij het voltanken is het omgekeerde beeld te zien. Van de 55-plussers tankt 68% nog een volledige tank, tegenover 58% van de jongste groep.