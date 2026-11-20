Rechter: Autofabrikant BYD mag SUV-model Ti7 niet in EU verhandelen

Kort geding

Jaguar Land Rover spande een kort geding aan, omdat er inbreuk zou zijn gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten. De Ti7 van BYD zou te veel lijken op de Land Rover Defender type L663 van Jaguar Land Rover. De voorzieningenrechter heeft de vordering (deels) toegewezen en verbiedt BYD de verkoop in de EU.

Het geschil

De Chinese autofabrikant BYD heeft in 2025 de SUV Ti7 geïntroduceerd op de Chinese markt. De fabrikant wil de auto ook naar Europa brengen en heeft aangekondigd dat hij per januari 2027 kan worden geleverd aan consumenten in het Verenigd Koninkrijk. Jaguar Land Rover stelt dat BYD daarmee inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten, omdat de auto een kopie van de Defender zou zijn die sinds september 2019 op de markt is en waarop meerdere Uniemodelrechten zijn gevestigd.

Rectificatie geëist

In dit kort geding vordert Jaguar Land Rover dat de BYD Ti7 met onmiddellijke ingang uit de verkoop wordt genomen in het Verenigd Koninkrijk én de Europese Unie, ook al zegt BYD op dit moment geen concrete plannen te hebben om de Ti7 in de EU op de markt te brengen. Daarnaast wil Jaguar Land Rover dat BYD een rectificatie plaatst en wil het inzage in diverse documenten die met de handel te maken zouden hebben.

Oordeel rechtbank

De voorzieningenrechter stelt allereerst vast dat die niet bevoegd is om te oordelen over de gestelde inbreuk door de BYD-vennootschap die in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd.

De voorzieningenrechter oordeelt verder in dit kort geding dat de Ti7 inbreuk maakt op het Uniemodel van Jaguar Land Rover. De kenmerkende en onderscheidende elementen van het model zijn terug te zien in de Ti7 van BYD. Het Uniemodel wordt gekenmerkt door de bolle schouders en de afgeronde hoeken, het signature panel, de uitsnede van de wielkasten in afgeronde hoeken, de doorlopende raampartij, de verhoudingen en (daarmee) het algehele silhouet. Deze kenmerkende elementen domineren de totaalindruk. Bij vergelijking met de Ti7, waarin deze dominerende en onderscheidende kenmerken nagenoeg identiek zijn aan het Uniemodel, vallen met name de overeenkomsten op. De door BYD gesignaleerde verschillen zijn onvoldoende opvallend om de algemene indruk aanmerkelijk te beïnvloeden. De Ti7 wekt daarmee geen andere algemene indruk dan het Uniemodel.

Verbod op invoer in EU

De voorzieningenrechter legt BYD een verbod op voor het invoeren, produceren, te koop aanbieden, verkopen, opslaan, leveren of anderszins verhandelen binnen de EU. Omdat de Ti7 vooralsnog niet in de EU op de markt is gebracht en dit met het opgelegde inbreukverbod beoogd wordt te voorkomen, is er geen belang bij de overige vorderingen die Jaguar Land Rover heeft ingesteld. Deze wijst de voorzieningenrechter dan ook af bij gebrek aan belang. Verder wijst de voorzieningenrechter de vorderingen tegen de Nederlandse BYD-vennootschappen ten aanzien van de modelrechten voor het Verenigd Koninkrijk af. Jaguar Land Rover heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat deze vennootschappen betrokken zijn bij het aanbieden van de Ti7 in het Verenigd Koninkrijk.

Kort geding

De beslissing van de voorzieningenrechter is voorlopig omdat het hier gaat om een kortgedingprocedure: een korte procedure voor een situatie die spoedeisend is. De beslissing is bedoeld om te bepalen wat er moet gebeuren in de periode na het vonnis, totdat een andere rechter in een volledige procedure (een bodemprocedure) de zaak heeft beoordeeld. Jaguar Land Rover moet binnen zes maanden na dit vonnis een bodemprocedure starten. Als zij dat niet doet, kan het aan BYD opgelegde verbod haar kracht verliezen.