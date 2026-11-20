Vuurwerk en brandbommen gooiende jeugd aangepakt in Sliedrecht

Vrijdagavond 13 november zorgde een grote groep jongeren voor enorme overlast en gevaarlijke situaties op het Burgemeester Winklerplein in Sliedrecht. Een 60-tal voornamelijk minderjarigen stak zwaar illegaal vuurwerk af en gooide met zelfgemaakte brandbommen. Agenten hebben het plein ontruimd en één van de jongeren aangehouden. In Snapchat-groepen werd opgeroepen om zaterdag 14 november hetzelfde te doen. Door vroegtijdig ingrijpen in samenwerking met de gemeente en het Openbaar Ministerie kwam het zover niet.

Niet alleen zeer zwaar vuurwerk zoals cobra’s 6 (categorie F4) werd gegooid, maar zelfs wasbenzine werd eraan bevestigd om daarmee een brandbom te maken. Levensgevaarlijk. Om te voorkomen dat het zaterdagavond opnieuw mis zou gaan, wees de gemeente een deel van het centrum aan als veiligheidsrisicogebied. Ook werd preventief fouilleren ingezet. Maar liefst 94 jongeren werden gecontroleerd, verboden zwaar vuurwerk werd in beslag genomen en opnieuw werd een tweetal aanhoudingen verricht voor bezit van zwaar verboden vuurwerk. In de woning van één van de aangehouden jongeren werd een aanzienlijke hoeveelheid categorie F4 vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen. Het onderzoek naar de betrokken jongeren werd voortgezet en dat leidde op woensdag 18 november tot de aanhouding van nog een minderjarige. In zijn woning werden nog eens 10 cobra’s aangetroffen en in beslag genomen.