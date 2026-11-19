'Einde saldering verhoogt energierekening voor huishoudens met zonnepanelen'

Vanaf 1 januari 2027 stopt de salderingsregeling voor zonnepanelen. Huishoudens kunnen de stroom die zij terugleveren dan niet meer verrekenen met de stroom die zij afnemen. Hierdoor verandert de energierekening voor huishoudens met zonnepanelen. Vooral huishoudens die veel stroom terugleveren en weinig direct zelf gebruiken, kunnen dit merken. “Je betaalt straks altijd voor de stroom die je afneemt, ook als je op jaarbasis net zoveel opwekt als je verbruikt”, zegt Maartje van Loon, energie expert bij UnitedConsumers.

Salderen maakt plaats voor aparte kosten en vergoedingen

Tot en met 31 december 2026 mogen huishoudens de stroom die zij terugleveren verrekenen met hun stroomverbruik. Over de stroom die zij salderen, betalen zij geen leveringstarief en energiebelasting. “Salderen maakt het minder belangrijk op welk moment je stroom gebruikt”, legt Van Loon uit. “Je productie en verbruik worden nu nog tegen elkaar weggestreept op jaarbasis.”

Vanaf 2027 betalen huishoudens voor alle stroom die zij van het net afnemen. Daarover betalen zij het leveringstarief en energiebelasting. Voor stroom die zij terugleveren, ontvangen zij een terugleververgoeding per kWh. Ook kunnen zij te maken krijgen met terugleverkosten.

Huishoudens met zonnepanelen merken verschil op energierekening

Een huishouden dat jaarlijks 2.000 kWh van het net afneemt en 3.000 kWh teruglevert, kan nu nog 2.000 kWh salderen. Voor de overige 1.000 kWh ontvangt het huishouden een terugleververgoeding. Vanaf 2027 betaalt hetzelfde huishouden voor alle 2.000 kWh die het afneemt. Daartegenover staat een terugleververgoeding voor alle 3.000 kWh die het teruglevert.

“Het verschil kan vooral voelbaar zijn bij huishoudens die veel terugleveren en weinig direct zelf gebruiken”, vertelt Van Loon. “Daar verschuift het financiële voordeel.”

Druk op stroomnet speelt rol bij afschaffing

De overheid heeft besloten de salderingsregeling af te schaffen. Het stroomnet raakt steeds voller en bijna 40% van de Nederlandse huishoudens heeft inmiddels zonnepanelen. Vooral op zonnige dagen leveren veel huishoudens tegelijk stroom terug. Dit zorgt voor extra druk op het stroomnet en brengt kosten met zich mee.

Eerder werden deze kosten verdeeld over alle huishoudens. Inmiddels betalen huishoudens met zonnepanelen ook terugleverkosten. Dit moet zorgen voor een eerlijkere verdeling van de kosten.

Direct eigen zonnestroom gebruiken wordt belangrijker

Door het einde van de salderingsregeling wordt het belangrijker om opgewekte stroom direct zelf te gebruiken. Huishoudens kunnen bijvoorbeeld hun wasmachine of vaatwasser overdag laten draaien. Ook het overdag opladen van een elektrische auto kan helpen om minder stroom van het net af te nemen.

“Hoe meer zonnestroom je meteen gebruikt, hoe minder je hoeft af te nemen van het net”, zegt Van Loon. “Na 2027 telt dat zwaarder mee voor je uiteindelijke energierekening.”

Zonnepanelen blijven interessant na 2027

Ondanks het einde van de salderingsregeling blijven zonnepanelen voor veel huishoudens interessant. De stroom die huishoudens direct zelf gebruiken, hoeven zij niet in te kopen. Vooral bij hogere stroomprijzen kan dit voordeel opleveren.

“Zonnepanelen blijven een manier om grip te houden op je energiekosten”, legt Van Loon uit. “Maar consumenten moeten zich wel realiseren dat de spelregels veranderen.”

Tot 1 januari 2027 kunnen huishoudens nog volledig salderen. UnitedConsumers adviseert huishoudens met zonnepanelen om alvast naar hun stroomverbruik en energiecontract te kijken. Vooral de terugleververgoeding en eventuele terugleverkosten verdienen aandacht. “Wie nu inzicht heeft in zijn eigen situatie, komt straks niet voor verrassingen te staan”, aldus Van Loon.