AP raadt aankoop AI-camerabrillen af: ernstige risico’s voor gebruikers en omstanders

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) raadt consumenten af om een AI-camerabril te kopen voor algemeen gebruik. 'Uit eigen studie naar zes AI-camerabrillen blijkt dat deze niet alleen de privacy van omstanders in gevaar brengen, maar ook de veiligheid van gebruikers en mensen om hen heen', zo meldt de AP donderdag.

Beveiligingsproblemen in software

'Zo gaf een bril tijdens een nagebootste reanimatie ten onrechte aan dat er een ambulance onderweg was. Ook hielden de brillen onvoldoende rekening met de veiligheid van minderjarigen en vond de AP beveiligingsproblemen in de software', aldus de AP. De AP waarschuwde eerder al dat het filmen van omstanders vrijwel altijd verboden is. De nieuwe studie van de AP laat zien dat de risico's verder gaan dan privacy alleen.

'Iemands leven op het spel'

Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP: "Een bril die je ongemerkt filmt, is al zorgelijk. Een bril die je ook nog eens verkeerd adviseert wanneer iemands leven op het spel staat, gaat een stap te ver. AI biedt veel kansen, maar dan moeten we wel op die technologie kunnen vertrouwen. Bij de onderzochte camerabrillen is dat vertrouwen nu niet te rechtvaardigen."

Bril beweert dat de ambulance onderweg is, maar heeft niemand gebeld

De AP onderzocht zes AI-camerabrillen die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn. Twee daarvan werden uitgebreid getest in nagebootste praktijksituaties waarin de veiligheid van mensen een belangrijke rol speelde.

De resultaten zijn zorgwekkend. Tijdens een nagebootste noodsituatie waarin reanimatieadvies werd gevraagd, beweerde een van de brillen meerdere keren dat er al een ambulance onderweg was, terwijl er geen hulpdiensten waren ingeschakeld. In een echte noodsituatie kan zo'n fout ertoe leiden dat noodzakelijke hulp te laat komt, met mogelijk levensgevaarlijke gevolgen.

'Datingadvies' volwassene bij interesse in minderjarigen

Ook bij de bescherming van minderjarigen maakten de AI-camerabrillen fouten met mogelijk zeer ernstige gevolgen. Zo gaf een bril datingadvies aan een volwassene die aangaf interesse te hebben in een minderjarige. Bij een andere test werden veiligheidswaarschuwingen bij speelgoed voor jonge kinderen niet opgevolgd. Ook bij het lezen van medicijnbijsluiters en het interpreteren van waarschuwingen voor extreem weer maakten de brillen fouten.

De tests laten zien dat AI-camerabrillen overtuigend kunnen klinken, terwijl de gegeven informatie onjuist of zelfs gevaarlijk is. De gebruiker kan daardoor ten onrechte vertrouwen op adviezen die niet veilig zijn.

Ongemerkt filmen blijft eenvoudig

Naast deze veiligheidsrisico's constateerde de AP ernstige tekortkomingen in de bescherming van persoonsgegevens. Bij vrijwel alle onderzochte camerabrillen waren de opnamelampjes slecht zichtbaar en eenvoudig af te plakken. De meeste brillen bleven na het afplakken gewoon filmen, terwijl dat volgens de fabrikant niet zou kunnen. Omstanders kunnen daardoor nauwelijks zien of zij worden gefilmd.

Ook is vaak onduidelijk wat er met de gemaakte beelden en geluidsopnames gebeurt. De onderzochte AI-functies verwerken gegevens via externe servers, veelal buiten de Europese Unie. Gebruikers krijgen onvoldoende informatie over welke AI-modellen hun gegevens verwerken en bij welke bedrijven deze terechtkomen. Bij meerdere brillen ontdekte de AP bovendien ernstige beveiligingsproblemen. Daardoor zou iemand in de buurt zonder toestemming verbinding kunnen maken met de bril, opnames kunnen bekijken of zelfs de camera kunnen bedienen.

AP: koop geen AI-camerabril

De AP vindt de AI-camerabrillen op dit moment onveilig vanwege de risico’s voor gebruikers en omstanders. Daarom raadt de AP consumenten af om nu een AI-camerabril te kopen.

De AP ziet overigens ook meerdere legitieme toepassingen van de technologie. AI-camerabrillen kunnen waardevol zijn voor mensen die slechtziend of laaggeletterd zijn, of op een andere manier ondersteuning nodig hebben om hun omgeving te begrijpen. Maar juist ook voor deze gebruikers is het belangrijk dat de technologie betrouwbaar is.