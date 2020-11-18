Datacenters in Nederland verbruiken 5,0 procent van de totale elektriciteit

In 2025 werd aan datacenters 5 664 gigawattuur (GWh) elektriciteit geleverd. 'Dit is 5,0 procent van het totale elektriciteitsverbruik van Nederland, in 2024 was dit nog 4,6 procent', zo meldt het CBS woensdag.

Opnieuw gestegen

'Hiermee stijgt het elektriciteitsverbruik van datacenters opnieuw. Binnen de Europese Unie gebruiken datacenters alleen in Ierland een groter deel van de elektriciteit', aldus het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Vooral toename elektriciteitsverbruik bij grote datacenters

In Nederland staan ongeveer 200 datacenters, bijvoorbeeld van grote cloudproviders en techbedrijven. In 2025 werd 12 procent meer elektriciteit aan deze datacenters geleverd dan een jaar eerder, in totaal bijna 5,7 duizend GWh.

Vooral aan grote datacenters, die jaarlijks 10 GWh of meer afnemen, werd meer elektriciteit geleverd. Deze groep van ongeveer 50 datacenters is gezamenlijk goed voor meer dan 90 procent van de totaal geleverde elektriciteit aan datacenters. Over de laatste jaren is het aantal grote datacenters ongeveer gelijk gebleven, maar de totale elektriciteitslevering aan deze datacenters is wel toegenomen.

Naast bedrijven waar het datacenter de hoofdactiviteit is, zijn er ook bedrijven en instellingen met eigen faciliteiten voor grootschalige dataopslag en -verwerking, zoals universiteiten en ziekenhuizen. Voor deze groep is geschat welk deel van de elektriciteitslevering aan het bedrijf naar het interne datacenter gaat. Voor 2025 is dit geschat op 142 GWh. Deze groep is verder niet meegenomen in dit bericht.

Aandeel verbruik datacenters Nederland tweede van Europese Unie

In 2024 stond Nederland met 5,1 duizend GWh op de derde plek in de Europese Unie in elektriciteitsverbruik van datacenters. In Duitsland werd met 20 duizend GWh de meeste elektriciteit verbruikt door datacenters, gevolgd door Ierland met 7,0 duizend GWh.

In het aandeel van het verbruik van datacenters in het totale elektriciteitsverbruik staat Nederland met 4,6 procent in 2024 echter op de tweede plek, na Ierland. In Ierland ging ruim 21 procent van het elektriciteitsverbruik naar datacenters. In Duitsland was dit aandeel 4,2 procent en daarmee staat Duitsland op de derde plek.