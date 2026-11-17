dinsdag, 17. november 2026 - 09:59 Update: 17-11-2026 10:00
Twee explosies en beschieting Agniesestraat Rotterdam
Foto: Politie
Rotterdam
Op de Agniesestraat in Rotterdam is voor de tweede keer een explosie geweest. Dat gebeurde op 17 november rond 03.00 uur. Ook werd de woning beschoten. Gelukkig raakte niemand gewond. De nacht ervoor was er ook een explosie bij hetzelfde portiek. Voor beide incidenten is nog niemand aangehouden.
Eerdere explosie
Op maandag 16 november vond rond 01.00 uur ook een explosie plaats bij een portiek. Ook hierbij raakte niemand gewond.
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Provincie
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