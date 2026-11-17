Ruim een kwart meer mkb-bedrijven afgelopen 5 jaar

Aan het begin van het vierde kwartaal van 2026 waren er iets meer dan 1,68 miljoen midden- en kleinbedrijven. Dat is bijna 27 procent meer dan vijf jaar geleden. Vooral het aantal bedrijven met één werkzaam persoon is gegroeid. In de uitgeverij van software zijn relatief de meeste bedrijven bijgekomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers voor de Staat van het mkb.

Bijna 82 procent van alle mkb-bedrijven (0 tot 250 werkzame personen) in de business economy is een bedrijf met één werkzaam persoon. In het vierde kwartaal van 2021 was dit nog bijna 77 procent. Bedrijven met één werkzaam persoon hebben vaak de rechtsvorm eenmanszaak, maar kunnen ook andere typen bedrijven zijn zoals een besloten vennootschap (BV). Niet elk bedrijf is daadwerkelijk economisch actief.

Het aantal mkb-bedrijven met 2 of meer werkzame personen is in de afgelopen vijf jaar met 0,4 procent gegroeid tot bijna 308 duizend. Het aantal klein- (10 tot 50 werkzame personen) en middenbedrijven (50 tot 250 werkzame personen) nam toe, terwijl het aantal microbedrijven (2 tot 10 werkzame personen) nagenoeg gelijk bleef.

Sterkste toename in verhuur en overige zakelijke diensten

Hoewel het aantal microbedrijven de afgelopen vijf jaar nagenoeg gelijk bleef, zit er wel dynamiek binnen de bedrijfstakken. In de verhuur en overige zakelijke diensten (onder andere schoonmaakbedrijven en beveiligingsdiensten) groeide het aantal microbedrijven met ruim 14 procent tot ruim 19 duizend. In de handel (-6 procent) en de vervoer en opslag (-4 procent) nam het aantal microbedrijven juist af.

Zowel het aantal klein- als middenbedrijven groeide het sterkst in de horeca. Er zijn ruim 6 duizend kleinbedrijven en 470 middenbedrijven in de horeca. In zowel de verhuur en overige zakelijke diensten als de specialistische zakelijke diensten nam het aantal mkb-bedrijven in iedere grootteklasse toe. In de vervoer en opslag en in de industrie nam dat aantal in iedere grootteklasse af de afgelopen vijf jaar.