Nieuwe dapperheidsonderscheiding ziet het licht

Het Kruis voor Moedig en Beleidvol Optreden (KMBO) is een nieuwe Nederlandse dapperheidsonderscheiding. 'Die is bedoeld voor militairen, burgers en buitenlanders. Zij komen voor het eremetaal in aanmerking als ze de Nederlandse rechtsorde met moed en beleid hebben beschermd, onder ernstige, bedreigende en gewelddadige omstandigheden', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

Buiten oorlogstijd

Bestaande dapperheidsonderscheidingen voor optreden onder ernstige, bedreigende en gewelddadige omstandigheden zijn alleen bedoeld voor oorlogstijd. 'Voor andere omstandigheden bestond geen passende waardering. Het Kruis voor Moedig en Beleidvol Optreden vult dit gat', aldus het ministerie.

Toenemende druk op veiligheidsomgeving

Het betreft mensen die dapper handelden onder genoemde omstandigheden in het hoogste geweldsspectrum. Dit bijvoorbeeld tijdens het ondersteunen van politie en justitie, ingrijpen bij noodsituaties of in actie komen tijdens anti-terreuroperaties. Dit sluit aan op de toenemende druk op de veiligheidsomgeving.

Kruis

Het Kruis voor Moedig en Beleidvol Optreden heeft de vorm van een kruis, net als veel andere dapperheidsonderscheidingen. Omdat koning Willem-Alexander het KMBO heeft ingesteld, staat zijn monogram ‘WA’ erop. Het lint heeft de kleuren Nassaublauw en oranje in de vorm van chevrons.