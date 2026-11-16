Twee verdachten aangehouden na autobrand in Den Helder

Twee mannen uit Den Helder zijn aangehouden op verdenking van brandstichting. Dit zijn een 19-jarige en een 51-jarige man.

Op maandagochtend 16 november, rond 03.30 uur kregen wij een melding van een autobrand op de Jan In ‘t Veltstraat. Na kort onderzoek bleek het om brandstichting te gaan. De agenten kregen al snel zicht op de verdachten en hielden ze aan.

Schade

De auto heeft flinke schade opgelopen. De brand is verder niet overgeslagen. Ook is niemand gewond geraakt.