Nepagent aangehouden in Beverwijk

Doen alsof hij een agent was, kwam een verdachte in Beverwijk duur te staan. Hij is aangehouden door de echte politie.

De politie kreeg zaterdag 14 november melding van nepagenten in Beverwijk. Een melder was telefonisch benaderd door de 'afdeling rijksrecherche'. Agenten van die afdeling zouden sieraden en geld komen halen omdat de gegevens van de melder op een papiertje waren gevonden bij een aangehouden verdachte van een woningoverval.

De melder hield de nepagent aan de praat, maar schakelde tegelijkertijd de echte politie in. Er werd een tijd afgesproken dat 'een collega' geld en sieraden kwam ophalen.

Op het moment dat de nepagent bij het adres van de melder kwam, stonden echte agenten op onopvallende plaatsen te posten.



De verdachte, een 28-jarige man uit Hoofddorp, is aangehouden. Hij is in verzekering gegaan.