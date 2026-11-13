Verkrachtingszaak uit 1999 opgehelderd, verdachte reeds overleden

De politie Oost-Nederland weet inmiddels wie er verantwoordelijk is voor een ernstig zedendelict in 1999 in Winterswijk. 'De verdachte is inmiddels overleden waardoor vervolging niet meer mogelijk is', zo meldt de politie vrijdag.

Minderjarig meisje verkracht in december 1999

In december 1999 werd in Winterswijk een minderjarig meisje onder dwang door een man meegenomen in zijn auto. De man reed een paar kilometer verder, verkrachtte het meisje en liet haar daarna achter. Er werd direct uitgebreid onderzoek verricht. Dit leverde veel informatie op, maar de dader werd helaas niet gevonden.

DNA-verwantschapsonderzoek

Onlangs werd de zaak door het cold case team van de politie Oost-Nederland opnieuw onderzocht. Het dossier werd bestudeerd en met nieuwe technieken werden oude sporen aanvullend onderzocht. Door dit hernieuwde sporenonderzoek kon een DNA-daderprofiel vastgesteld worden. Een verwantschapsonderzoek in de Nederlandse DNA-databank leidde vervolgens tot een familielid van de verdachte.

Man destijds 26 jaar uit Winterwijk

Op basis van tactisch onderzoek, oude politie-informatie en aanvullend DNA-onderzoek concludeerden politie en het Openbaar Ministerie (OM) dat er een zeer sterke verdenking bestaat tegen een destijds 26-jarige man uit Winterswijk die inmiddels overleden is. Het onderzoek wordt daarmee als opgehelderd beschouwd. Het slachtoffer is door het coldcaseteam geïnformeerd over de bevindingen uit het onderzoek.