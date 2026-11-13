Politie houdt vier minderjarige nepagenten aan in Drunen

In de middag van donderdag 12 november heeft de politie in Drunen vier nepagenten aangehouden. Zij zijn minderjarig en woonachtig in Amsterdam. Door een goede samenwerking tussen het slachtoffer en de echte politie kon er snel opgetreden worden. De verdachten zitten vast en worden verhoord.

Nepagenten

Het slachtoffer was op woensdag 11 november al gebeld door een nepbankmedewerker. De 77-jarige man uit Drunen vertrouwde het niet, hing op en belde daarop de politie om te vertellen dat hij net vermoedelijk een oplichter aan de telefoon had. De volgende dag zijn agenten naar de woning van de man gegaan om zijn getuigenverklaring op te nemen. Tijdens het opnemen van die verklaring werd het slachtoffer wéér gebeld. De man herkende de oplichter als dezelfde persoon die een dag eerder belde als nepbankmedewerker. Dit keer deed de verdachte zich voor als medewerker van de politie.

De politieagenten hebben hierop gelijk geacteerd door slim samen te werken met het slachtoffer. De verdachte maakte een afspraak om langs te komen bij de woning om waardevolle spullen op te halen voor ‘verder onderzoek’. Toen de verdachte bij de woning aankwam kon hij op heterdaad aangehouden worden. Samen met andere politieteams werd onderzoek gedaan in de omgeving van de woning. Tijdens dit onderzoek zijn nog drie medeverdachten aangehouden. De verdachten zijn tussen de 15 en 17 jaar oud.