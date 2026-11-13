Politie stuit op werkplaats 3D geprinte wapens in woning Eindhoven

In een woning aan de Van Thienenlaan in Eindhoven heeft de politie een opmerkelijke vondst gedaan. 'Het lijkt te gaan om een werkplaats voor het maken van 3d-geprinte wapens. Zes boksbeugels en vijf vuurwapens werden aangetroffen en twee 3D-printers. Een bijzondere vondst, omdat dit relatief weinig wordt aangetroffen', zo meldt de politie vrijdag.

Criminelen printen vuurwapens

Met een 3D-printer is het mogelijk om voorwerpen te printen met behulp van kunststof. De meeste mensen gebruiken deze printers voor hobby of om praktische zaken te printen, denk bijvoorbeeld aan miniaturen voor modelbouw of het vermiste batterijklepje van de afstandsbediening. Deze kun je door een 3D-printer laten maken. 'Criminelen gebruiken ze voor het uitprinten van wapens, zoals gebleken is bij de instap in deze woning', aldus de politie.

Op de voet volgen

Een paar jaar geleden werd nog gedacht dat het printen van wapens een grote vlucht zou nemen in het criminele circuit. De politie zit hier sindsdien dan ook bovenop en volgt de ontwikkelingen op de voet. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Tot op heden blijft het printen van wapens en het aantreffen van geprinte wapens hierdoor waarschijnlijk beperkt, waardoor deze vondst nog bijzonderder is.

Aanpassing wetgeving

In juli 2026 is de Wet wapens en munitie aangepast, waardoor ook voorbereidingshandelingen strafbaar zijn. Hierdoor is niet alleen de productie, het bezit en het verhandelen van wapens strafbaar, maar mogelijk ook het bezit van ontwerpbestanden. Een dergelijk bestand heeft de 3D-printer nodig om te weten wat hij laag voor laag moet maken met de gesmolten kunststof.

Gebruik gevaarlijk

Het schieten met een zelf geprint wapen is niet zonder risico. Zo blijkt uit proeven dat deze wapens vaak haperen, smelten of uit elkaar spatten als ermee geschoten wordt. Overigens hoeft een 3D-geprint wapen ook niet eens daadwerkelijk te functioneren om gevaarlijk te zijn. Voor slachtoffers van misdrijven is het verschil tussen een echt werkend wapen en een 3D-geprint exemplaar moeilijk te zien. Dat geldt ook voor de politie. Wie een dergelijk wapen bij zich draagt of ermee dreigt, loopt daarmee het risico dat agenten het aanzien voor een vuurwapen en daarnaar handelen.