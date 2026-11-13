Koningin Máxima beëdigd als reservist

“Het dienen en beschermen van Nederland en zijn belangen is iets dat ons allemaal aangaat. En iedereen kan daaraan bijdragen. Of je nu bakker bent, verpleegkundige, beveiliger of de Koningin zelf.” Dat zei Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Jan Swillens vandaag tegen koningin Máxima en 23 andere reservisten. Zij werden beëdigd op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Ook koning Willem-Alexander en prinses Amalia waren aanwezig.

De groep reservisten bestaat naast Koningin Máxima uit 14 zorgmedewerkers van ziekenhuizen die samenwerken met Defensie. Ook waren er 4 specialisten van het Communication & Engagement Commando. Verder worden 3 mensen bewaker of beveiliger bij het Korps Nationale Reserve en gaan er 2 aan de slag bij de Genie en Nationale Operaties.

Koningin Máxima meldde zich begin 2026 aan als reservist en startte na haar aanstelling met de militaire opleiding. Die bestond uit zowel theoretische als praktische onderdelen, waaronder het aanleren van militaire basisvaardigheden. Afgelopen woensdag volgde ze de laatste onderdelen, waaronder een les in mijnenruimen en explosievenherkenning.

Na afronding van de opleiding is ze bevorderd tot luitenant-kolonel en als reservist geplaatst bij het Militaire Huis van de Koning. Van daaruit zal ze als stafofficier haar rol binnen de Koninklijke Landmacht vervullen.

Een tweede verantwoordelijkheid

Een reservist heeft een gewone baan of studie. Daarnaast werkt hij of zij een deel van de tijd voor Defensie. "Vanaf vandaag hebben jullie een tweede rol”, zei Swillens. “Een tweede verantwoordelijkheid. Een tweede team waarop jullie kunnen rekenen. Daarmee voegen jullie iets toe aan onze krijgsmacht wat niet in materieel of investeringen is uit te drukken. Uiteindelijk draait het om mensen als jullie. Mensen die een bewuste keuze maken voor iets dat verder reikt dan jezelf.”