Man (28) gewond bij schietincident in Hoogeveen

Een 28-jarige man uit Hoogeveen is vrijdagavond 13 november gewond geraakt bij een schietincident. Agenten troffen de man rond 22.50 uur gewond aan voor het politiebureau aan de Griendtsveenweg in Hoogeveen. Hij is per ambulance met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is nog niet aangehouden.

Het schietincident heeft vermoedelijk kort daarvoor plaatsgevonden aan de Kortenaerstraat in Hoogeveen. We zijn direct een uitgebreid onderzoek gestart in de omgeving. Daarbij is onder meer onderzoek gedaan aan de Kortenaerstraat en de nabijgelegen Trompstraat. Er zijn sporen aangetroffen die wijzen op een schietincident.

Mogelijke verdachte in beeld

De politie heeft een mogelijke verdachte in beeld en is naar deze persoon op zoek. Agenten hebben in de nacht van vrijdag 13 op zaterdag 14 november in de omgeving op verschillende locaties naar de verdachte gezocht, maar er is nog niemand aangehouden. Het onderzoek gaat vandaag verder.