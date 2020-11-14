Komende nachten tot 28 vallende sterren per uur te zien

De komende vijf nachten zijn in Nederland 18 tot 28 vallende sterren per uur te zien door de meteorenzwermen Aurigiden en Leoniden. De meeste vallende sterren worden verwacht in de nachten van maandag op dinsdag en dinsdag op woensdag, maar bewolking kan het zicht belemmeren.

Twee meteorenzwermen zorgen voor extra vallende sterren

De aarde beweegt de komende dagen door twee meteorenzwermen. De Aurigiden leveren de komende vijf nachten ongeveer 5 extra zichtbare vallende sterren per uur op. De Leoniden zorgen in de nacht naar dinsdag voor ongeveer 7 extra vallende sterren per uur. In de nachten daarvoor en daarna zijn dat er 2 tot 5 per uur.

Samen met sporadische meteoren, die niet bij een meteorenzwerm horen, komt het totale aantal uit op 18 tot 28 vallende sterren per uur. De nachten met de meeste vallende sterren zijn de nachten van maandag naar dinsdag en van dinsdag naar woensdag. De beste kijkperiode is aan het einde van de nacht, tussen 4.00 en 6.00 uur.

Bron: Weeronline