Prijsverschil zorgverzekeringen loopt op tot € 649 in 2027

Alle zorgpremies voor 2027 zijn bekend. Alle basisverzekeringen worden duurder, maar het bedrag verschilt sterk per verzekeraar. Tussen de goedkoopste en de duurste basispolis zit een gat van € 649 per jaar, rekent Zorgwijzer, het grootste verschil ooit. In 2026 was het verschil nog € 511.

De gemiddelde premie van de basisverzekering komt in 2027 uit op circa € 173 per maand, een stijging van bijna € 15 per maand ten opzichte van 2026.

Grote verzekeraars

De vier grootste zorgverzekeraars, Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis, die samen circa 85 procent van de markt bedienen, verhogen de premie van hun meest gekozen basisverzekering met € 5,70 tot € 17,26 per maand.

Dat grote verschil zit voor een groot deel in de financiële reserves die ze inzetten. Zilveren Kruis steekt € 230 miljoen in de premie en Menzis € 116 miljoen: hun polissen worden € 5,70 en € 9,50 duurder. CZ zet € 20 miljoen in en gaat met € 17,26 per maand omhoog naar € 177,25. VGZ haalt volgens de NOS € 100 miljoen uit de reserves en verhoogt de premie met € 16,50 naar € 170,75.

Uit het premieoverzicht van Zorgwijzer blijkt dat alle basispolissen in 2027 duurder worden. De premies van de aanvullende verzekeringen moeten bij veel verzekeraars nog wel bekend worden gemaakt.

Prijsverschil van € 649 per jaar

Het gat tussen goedkoop en duur groeit naar € 649 op jaarbasis, het grootste verschil ooit. Dit jaar is het nog € 511, in 2025 was het € 433. Bij het maximale eigen risico van € 900 is het verschil straks € 547 per jaar.

"De premieverschillen zijn opnieuw groter geworden, terwijl het basispakket overal gelijk is", zegt Koen Kuijper, expert zorgverzekeringen bij Zorgwijzer. "Wie niet vergelijkt en bij een dure polis blijft, kan daardoor honderden euro's per jaar te veel betalen."