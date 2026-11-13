Krantenbezorger rijdt achteruit sloot in bij Annen

Een krantenbezorger is vrijdagochtend rond 06.00 uur met zijn auto achteruit in een sloot beland aan De Bulten in het buitengebied van Annen. De bestuurder bleef ongedeerd.

Het ongeval gebeurde nadat de bezorger een krant had afgeleverd. Bij het achteruitrijden ging het mis en belandde zijn vijftien jaar oude Skoda in de sloot.

Bergingsbedrijf Hamstra uit Tynaarlo kwam ter plaatse om het voertuig uit de sloot te halen. Ondanks het ongeval liep de Skoda nauwelijks schade op.

Na de berging kon de krantenbezorger zijn route voor het bezorgen van diverse ochtendbladen gewoon vervolgen, zij het met enige vertraging.