Gaslek bij oude leegstaande boerderij in Gieten

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

Bij werkzaamheden bij een oude, leegstaande boerderij aan de Spekstoep in Gieten is dinsdagochtend een gaslek ontstaan. Iets na 09.00 uur kwam de melding van het gaslek binnen.

Lek gedicht door Enexis

De brandweer van Gieten kwam ter plaatse om de omgeving veilig te stellen. Ook netbeheerder Enexis werd ingeschakeld om het lek te dichten.

Tijdelijke afsluiting Spekstoep

Tijdens de werkzaamheden werd de Spekstoep tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De afsluiting was noodzakelijk om de hulpdiensten en medewerkers van Enexis de ruimte te geven hun werkzaamheden veilig uit te voeren.