Auto slaat over de kop op Zuidlaarderweg bij Tynaarlo, bestuurder aangehouden

Foto: Van Oost Media (Herman van Oost)

Op de Zuidlaarderweg bij Tynaarlo is afgelopen zaterdagavond rond 22.00 uur een auto over de kop geslagen. Het voertuig raakte bij het ongeval zwaar beschadigd en kan als total loss worden beschouwd.

Bestuurder aangehouden

Hoe het ongeval precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet bekend. De bestuurder van de auto is na het ongeval door de politie aangehouden. De reden van de aanhouding is vooralsnog onduidelijk.

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Over eventuele gewonden is niets bekend.