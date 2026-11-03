Auto vliegt in brand op Gasterenseweg bij Anloo

Op de Gasterenseweg bij Anloo is afgelopen zondagavond een auto in brand gevlogen. Het vuur woedde in de kofferbak van het voertuig. De brand is ontstaan door kortsluiting.

Brand in kofferbak geblust

De brandweer van Annen werd opgeroepen om de autobrand te bestrijden. Bij aankomst bleek dat het vuur zich in de kofferbak van de auto bevond. De brandweerlieden wisten de brand te blussen en voorkwamen daarmee verdere uitbreiding van het vuur. De bestuurder bleef ongedeerd en er raakte niemand gewond bij het incident.

Verkeer tijdelijk omgeleid

Tijdens de bluswerkzaamheden en de berging van het voertuig moest het overige verkeer tijdelijk omrijden. Dit zorgde voor enige verkeershinder op de Gasterenseweg.

Bergingsbedrijf Hamstra uit Tynaarlo kwam ter plaatse om de beschadigde auto af te voeren. Nadat de blus- en bergingswerkzaamheden waren afgerond, kon de weg weer worden vrijgegeven voor het verkeer.