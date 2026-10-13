OM eist tot 5 jaar cel voor betrokkenheid bij drugslab in Klazienaveen

Bij een inval op donderdag 27 november 2025 in Klazienaveen vindt de politie een drugslab dat in werking is. 'Er wordt gekookt, het roerwerk en de gasbrander onder ketel stonden aan en de ketel had een temperatuur van 110 graden. Al snel wordt duidelijk dat op die plek op industriële schaal amfetamine wordt geproduceerd. De locatie was geschikt om per dag 1.000 liter amfetamine-olie te produceren', zo meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.

Celstraffen geëist

In de loods treft de politie twee mannen aan. Een 49-jarige man uit Utrecht en een 48-jarige man uit Roermond. Eigenaar van de loods is een 62-jarige man uit Klazienaveen. 'Tegen deze mannen eist het OM in Noord-Nederland vandaag celstraffen van respectievelijk vijf jaar, vier jaar en 14 maanden waarvan zeven voorwaardelijk', aldus het OM.

Amfetamine

Na de inval wordt het lab ontmanteld en nader (forensisch) onderzoek gedaan. Op basis van DNA-sporen, diverse verklaringen en reisbewegingen vindt de officier van justitie dat de drie verdachten betrokken zijn bij het vervaardigen van amfetamine. De verdachten zelf ontkennen niet dat ze niet betrokken zijn geweest. Wel maken zij in meer of mindere mate hun rol kleiner dan deze volgens het OM is.

Sturend rol

Volgens de officier van justitie heeft de man uit Utrecht een sturende rol gehad. “Hij lijkt al langere tijd betrokken en heeft de man uit Klazienaveen benaderd voor de verhuur van de loods”, zegt de officier van justitie. “Hoewel hij zijn rol klein probeert te houden, is hij verantwoordelijk voor het gehele productieproces.”

Niet geloofwaardig

Ook de man uit Roermond heeft een belangrijke rol gespeeld bij het lab, met dien verstande dat zijn betrokkenheid ermee van kortere duur is geweest. De man uit Klazienaveen heeft zijn loods ter beschikking gesteld en meegeholpen bij de opbouw van het drugslab. Hij zegt niet geweten te hebben wat er zich afspeelde. De officier van justitie vindt deze bewering niet geloofwaardig.

De rechtbank in Assen doet over twee weken uitspraak in deze zaak.