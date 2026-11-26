Kop-staart botsing tijdens avondspits bij Gieten N34

Donderdagmiddag vond tegen 17.00 uur een kop-staartaanrijding plaats op de N34 ter hoogte van Gieten. Het ongeval gebeurde tijdens de avondspits.

Geen gewonden

Bij de aanrijding waren twee personenauto’s betrokken. Beide voertuigen liepen aanzienlijke materiële schade op. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De exacte toedracht van de aanrijding is niet bekend. Ondanks het tijdstip van het ongeval ondervond het verkeer in de richting van de grote rotonde bij Gieten geen hinder.

Na herstel keuring

Bergingsbedrijf Hamstra uit Tynaarlo heeft beide beschadigde voertuigen geborgen. Beide auto’s krijgen een WOK-melding (Wachten Op Keuren). Dit betekent dat de voertuigen na herstel opnieuw moeten worden goedgekeurd voordat ze weer aan het verkeer mogen deelnemen.