DNA-match met overleden baby uit 1976

Onderzoek door het team Coldcase en Vermiste Personen van de politie-eenheid Den Haag heeft geleid tot een DNA-match tussen een overleden baby en twee personen die rond diezelfde tijd als vondeling zijn achtergelaten. Uit DNA-onderzoek, uitgevoerd door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI), is gebleken dat de drie personen in de eerste graad aan elkaar verwant zijn.

Wateringen werd in augustus 1976 een overleden baby gevonden. Na de vondst van het jongetje werd een onderzoek ingesteld. Vragen over de herkomst van de baby en de doodsoorzaak werden onderzocht. Op vele vragen kwam een antwoord, maar de identiteit van de baby bleef onbekend.

Onderzoek afgesloten

Door het uitblijven van verdere aanknopingspunten in het onderzoek werd de zaak als cold case aangemerkt. Na meerdere jaren onderzoek kwam er kortgeleden toch een doorbraak. Het DNA van de baby kwam overeen met dat van twee broers die zich hadden gemeld bij de politie. Hierdoor kwamen er ook antwoorden over de identiteit van de baby. In verband met de privacy van alle betrokkenen worden hier geen verdere uitspraken over gedaan. De politie doet in deze zaak geen verder strafrechtelijk onderzoek waarmee het onderzoek naar de identiteit van de pasgeboren baby uit 1976 wordt afgesloten.