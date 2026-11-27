Politie zoekt getuigen uit appgroep ‘t Haviksoog

De politie Oost-Nederland deelde eerder te zijn gestart met een oriënterend onderzoek naar WhatsAppgroep ’t Haviksoog. Voor dat onderzoek is informatie van groot belang om te kunnen beoordelen of er sprake is geweest van strafbare feiten. Zat je in de groepsapp of zit je dat nog steeds en kan je de politie voorzien van informatie? Dan is het dringende verzoek om je te melden als getuige.

In de groepsapp werden de afgelopen jaren tal van foto’s gedeeld van vrouwen, veelal zonder dat zij dit wisten. Naast het feit dat die gedragingen moreel verwerpelijk zijn willen de politie en het Openbaar Ministerie (OM) kunnen beoordelen of er strafbare feiten zijn gepleegd. Daarvoor is data uit de groepsapp van groot belang.

Onderzoeksprogramma Pointer besteedde uitgebreid aandacht aan de groepsapp. Dat betekent niet dat de politie over dezelfde informatie beschikt als het onderzoeksprogramma. Journalisten hebben hun eigen functie in een democratische samenleving en beschermen hun bronnen. Dat maakt dat de politie zelf zoveel mogelijk informatie wil verzamelen. Met die informatie kan er worden beoordeeld of er strafbare feiten zijn gepleegd en zo ja door wie. Tot dit moment hebben zich meerdere vrouwen gemeld die weten of denken slachtoffer te zijn, maar zij hebben zelf nooit in de groepsapp gezeten. Juist die informatie is cruciaal.

Zat of zit je in de groepsapp en kan je de politie helpen door een inkijkje te geven? Neem dan contact op via 0900-8844. Dit betekent overigens niet dat ze je direct als verdachte zien.